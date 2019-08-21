【逃犯條例】將軍澳連儂牆血案　疑犯控3傷人罪明提堂 (16:42)

警察公共關係科總警司謝振中表示，6月至8月20日期間，與連儂牆相關案件共有57宗，警方共拘捕47人，涉刑事毁壞、在公眾地方打鬥、普通襲擊或藏有攻擊性武器等。他指出，警方對任何暴力案件是零容忍，會不偏不倚調查。

謝振中籲記者尊重採訪自由

昨日（20日）警方記者會發生小插曲，有本地記者發現一名紅衣女子不斷拍攝其他記者大頭照，並上載微信，引起行家高度關注及要求她出示記者證（相關報道：粵記者影港記大頭 惹不滿質疑）。謝振中今（21日）在記者會開首時表示，警方一向以協助及便利記者採訪為大前提，警察公共關係科已有一套辨認記者身分的程序，呼籲記者間互相尊重採訪自由。

廣東省新聞工作者協會表示，對廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前於警總新聞發布會現場被部分香港媒體記者圍堵，質疑其記者身分和正常採訪工作，表示高度關注。

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