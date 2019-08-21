【逃犯條例】城大教職員校友集會　質疑郭位有否資格帶領城大 (16:21)

城大教職員協會主席謝永齡稱，舉行集會是要求與郭位進行公開對話，亦希望可集思廣益，探討本港現時情況的解決方法。謝永齡對郭位未有出席集會感遺憾。他又說，協會今早收到校方信件，指學校不主張教職員舉行與政治相關活動。被問到會否擔心被抽後算帳，他說抽後算帳已在本港蔓延，於大學工作非鐵飯碗，但指大學應支持客觀評論。大專學界正醞釀罷課，謝指協會對罷教暫未立場，稍後會進行投票。

城大退休教授鄭宇碩出席集會時說，現時是最好的時刻，看到港人的勇氣、團結及抗爭精神；亦是最壞時刻，看到特首沉淪、警隊沉淪。他指出，現時是意志比併、爭取輿論勝利很重要，強調大家需要團結，並互諒互讓。

城大三年級陳同學稱，自6月9日至今，有城大學生被捕，亦有城大學生記者受傷，但一直看不到郭位或校方管理層有關心和了解學生情況，只成立緊急事故應變小組。陳感到非常失望，他批評郭位早前的聲明是「最無內容」，要求郭位公開對話。

有城大校友質疑，郭位是否有資格帶領城大。他說作為校友，希望在大事大非前，城大負起作為大學應有的本份，去保護及支持學生發聲的自由，郭位作為教育者，應教導學生不平則鳴。他又批評，校方早前「擺學生上台」，舉行「非正式」的閉門會面。他對此感到極度失望及遺憾，要求公開對話。

城大校友兼大律師李安然、教協會長馮偉華、前立法會議員李卓人及科大社會科學系副教授成名等人亦出席集會。

集會後，部分人將標語貼到校長室位於的鄭翼之樓外，大樓外有保安把守，有保安被質疑身份。

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