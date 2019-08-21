國際學校男生涉姦女同學案今開審 (15:50)

現年19歲的被告陳明熙（TAN Matthew Harrison Ming-hei）被控於前年5月1日，在薄扶林摩星嶺道一所大宅內涉嫌強姦X。

現年19歲的事主X供稱，透過同校的女性好友認識被告，被告其後向X表白，X拒絕，但事後X仍會與好友及被告一同外出。X稱，3人前年4月30日到蘭桂坊酒吧喝酒，飲用多杯伏特加，被告後來喝醉和嘔吐，不能正常走路，由於好友有門禁，故被告要求X送回家。

X說，兩人乘的士回家後，被告母親給被告服食抗抑鬱藥。被告其後帶X前往底層房間，續在廁所嘔吐，並着X到牀上。X稱，在牀上睡覺時，發現被告爬在自己身上和強姦她，她當時不斷哭泣，曾試圖推開被告但不成功，亦感到害怕和痛苦。她稱，被告曾向她表示會戴安全套，但最終沒如此做。

控方開案陳辭表示，X至清晨5時半離開大宅，其後前往男友家，告知男友她遭被告侵犯。X於3天後曾𠝹手和服用過量止痛藥，需留院一星期及服用抗抑鬱藥；X報警求助。聆訊下午繼續。

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