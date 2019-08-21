國際學校男生涉姦女同學案今開審 (15:50)

就讀國際學校的男學生前年與曾經表白過的同級女同學到酒吧喝酒後，因喝醉要求女同學送他回家，趁她留宿時涉強姦對方，女同學事後一度試圖自殺。男學生被控一項強姦罪，案件今（21日）在高等法院開審。
現年19歲的被告陳明熙（TAN Matthew Harrison Ming-hei）被控於前年5月1日，在薄扶林摩星嶺道一所大宅內涉嫌強姦X。
現年19歲的事主X供稱，透過同校的女性好友認識被告，被告其後向X表白，X拒絕，但事後X仍會與好友及被告一同外出。X稱，3人前年4月30日到蘭桂坊酒吧喝酒，飲用多杯伏特加，被告後來喝醉和嘔吐，不能正常走路，由於好友有門禁，故被告要求X送回家。
X說，兩人乘的士回家後，被告母親給被告服食抗抑鬱藥。被告其後帶X前往底層房間，續在廁所嘔吐，並着X到牀上。X稱，在牀上睡覺時，發現被告爬在自己身上和強姦她，她當時不斷哭泣，曾試圖推開被告但不成功，亦感到害怕和痛苦。她稱，被告曾向她表示會戴安全套，但最終沒如此做。
控方開案陳辭表示，X至清晨5時半離開大宅，其後前往男友家，告知男友她遭被告侵犯。X於3天後曾𠝹手和服用過量止痛藥，需留院一星期及服用抗抑鬱藥；X報警求助。聆訊下午繼續。