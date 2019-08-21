【逃犯條例】政府構建對話平台　民間記者會質疑騙市民營造願溝通形象 (16:06)

62歲鍾先生6月底醉酒後涉嫌襲警，送北區醫院留醫獨立病房疑遭警員虐打，事件曝光後3人被扣留調查。民間記者會批評警察濫用暴力及執行私刑，陳先生表示，警員施襲的行為已涉嫌觸犯《刑事罪行（酷刑）條例》，但涉案警員暫時只以襲擊致造成實際身體傷害罪被捕，質疑政府架空《酷刑條例》，若港府拒絕執行《聯合國禁止酷刑公約》責任，公眾可向「聯合國禁止酷刑委員會」投訴。

他說，事件只是冰山一角，認為警方對待反修例運動中的被捕示威者手法只會更殘忍、更不人道。他又批評，7・21元朗襲擊事件至今已一個月，促請警方盡快起訴被捕白衣人，給元朗居民和香港市民一個交代。

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