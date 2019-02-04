【逃犯條例】河野太郎籲對話為港局勢降溫　王毅︰各方應對港局勢採公正立場 (17:40)

【17:40】第9次中日韓外長會今日（21日）在北京舉行，對於會議期間，韓國外長康京和、日本外相河野太郎分別談及香港當前局勢，並對其在港企業和僑民安全表示擔憂，王毅今日回應時強調，香港事務是中國內政，不容外部勢力干預。中國中央政府將繼續堅定貫徹「一國兩制」方針，維護香港繁榮穩定。
王毅稱當前香港局勢的演變涉及外國勢力插手干預，少數極端暴力分子的行為踐踏道德及挑戰「一國兩制」原則的底線，任何負責任的政府和法治社會絕不容忍及坐視。
王毅表示，極端暴力行徑引發了一些國家對其在港企業和僑民安全的擔憂，中方對此表示理解，相信特區政府會依法保護他們的正當合法權益，促各方應理解和支持特區政府依法止暴制亂，對此採取客觀和公正的立場。
【15:27】在美國和歐盟等方面表達關注反修訂《逃犯條例》後，日本也表態關注香港局勢。日本外相河野太郎昨日（20日)在北京與國務委員兼外長王毅會面，其間向王毅表示相當關注香港局勢，促請北京透過和平對話使香港局勢降溫。
河野太郎昨日在會後見記者時表示，與王毅會晤期間提到香港近期局勢，稱雙方都寄望能有和平的解決方法，認為透過對話解決問題很重要。河野又稱，在「一國兩制」基礎下，自由開放是維持香港繁榮的重要關鍵，並強調必須保障逾2萬名居港日本人的安全。河野並無透露在談及香港時，王毅有何回應。
（環球網/共同社/聯合網）
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