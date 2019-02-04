【逃犯條例】河野太郎籲對話為港局勢降溫　王毅︰各方應對港局勢採公正立場 (17:40)

王毅稱當前香港局勢的演變涉及外國勢力插手干預，少數極端暴力分子的行為踐踏道德及挑戰「一國兩制」原則的底線，任何負責任的政府和法治社會絕不容忍及坐視。

王毅表示，極端暴力行徑引發了一些國家對其在港企業和僑民安全的擔憂，中方對此表示理解，相信特區政府會依法保護他們的正當合法權益，促各方應理解和支持特區政府依法止暴制亂，對此採取客觀和公正的立場。

【15:27】在美國和歐盟等方面表達關注反修訂《逃犯條例》後，日本也表態關注香港局勢。日本外相河野太郎昨日（20日)在北京與國務委員兼外長王毅會面，其間向王毅表示相當關注香港局勢，促請北京透過和平對話使香港局勢降溫。

相關報道︰日外長訪京 王毅籲為高層交往創條件

河野太郎昨日在會後見記者時表示，與王毅會晤期間提到香港近期局勢，稱雙方都寄望能有和平的解決方法，認為透過對話解決問題很重要。河野又稱，在「一國兩制」基礎下，自由開放是維持香港繁榮的重要關鍵，並強調必須保障逾2萬名居港日本人的安全。河野並無透露在談及香港時，王毅有何回應。

（環球網/共同社/聯合網）

逃犯條例 相關報道：

全國人大常委會法工委：香港事務須法律框架內處理

蓬佩奧：若以武力鎮壓香港示威 中美更難達成貿易協議

譚耀宗：看不到有需要啟動《基本法》第18條

林鄭周六與「有心人」開會 研構建對話平台

藥劑師工會倡曾放催淚彈港鐵站封一星期 徹底清洗方重開

612人道支援基金：8．18民陣集會籌款808萬