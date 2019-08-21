外交部證英領館港職員涉內地違法被行政拘留15天 (15:59)

耿爽今回應記者提問時，稱根據他從有關部門了解的情況，該名英國駐港領事館僱員因為違反內地治安管理處罰法，被深圳警方處以行政拘留15天的處罰，但並未說明Simon Cheng被拘留的日期與違法詳情。

耿爽表示，此事並非外交問題，但由於很多記者昨日在記者會上都在關心這個問題，因此費了不少力氣向有關部門了解情況。

對於英國方面表態，耿爽表示，對於近來英方在涉港問題上一系列言行，中方已多次提出嚴正交涉，要求英方停止發表不負責任的言論，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要再說三道四，英方對此事非常清楚。

【14:58】英國駐港總領事館男職員Simon Cheng本月8日從深圳返港期間失去聯絡，facebook上名為「釋放Simon Cheng」的專頁周三（21日）刊登署名為「Simon家人」的聲明，家人表示8月9日曾向警方和入境處求助，入境處與駐粵辦聯絡後，告知家人Simon被行政拘留，但稱無法得悉拘留原因、場所和期限。

相關報道：英領館港職員自深圳返港途中疑被扣 英外交部表關注

聲明指出， Simon Cheng於8月8日上午從香港前往深圳公幹，晚上從深圳搭乘高鐵回港，晚上10時許以WhatsApp及微信告知女友正在過關，其後失去聯絡。聲明稱，家人翌日向警方及入境處求助，被告知可自行回內地報案。入境處與駐粵辦聯繫後，於8月10日告知家人Simon被行政拘留。家人稱，至今未有收到內地部門的行政拘留通知書；根據相關法例，該通知書理應於Simon被扣押24小時內發出。家人亦從未收過任何文件確認Simon是被當局正式拘留。

家人在聲明指出，經律師查證，該案為深圳市公安局負責，但至今仍未能查知Simon被關押於何處，亦未能會見律師。深圳市拘留所、寶安區拘留所、南山區拘留所均未見Simon在內。廣州及深圳兩家派出所，以及廣州鐵路公安局均稱不知道Simon下落。家人已向英國總領事館求助，領事館表示高度重視，會嘗試了解情况，但一直無法獲得更多資訊。

有網民發起今日下午5時至7時，到金鐘英國駐港領事館請願，聲援Simon及要求領事館救人。

其他報道：羅冠聰入讀耶魯接死亡恐嚇

其他報道：包致金侄女涉藏毒准保釋 裁判官主動提換官

其他報道：【醉翁病房被虐】事主長子：如所有嘢市民搵晒，警察還需否調查蒐證？