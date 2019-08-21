調查：交通交匯處環境惡劣　彩明總站企兩分鐘可致耳鳴 (14:53)

調查量度了10個交通交匯處內的二氧化碳值、PM2.5值及分貝量，當中有6個交匯處的PM2.5值高於世衛24小時標準每立方米25微克，亦有3個交匯處超出香港環保署24小時標準。環保署把室內空氣的二氧化碳濃度良好級訂在低於1000ppm，惟有4個交滙處表現差於標準，彩明公共運輸交匯處更超逾3倍，達4459ppm。

107動力召集人何民傑認為，交匯處環境差劣因通風系統老舊欠缺保養，但未見政府準備改善。政府正就《施政報告》展開公眾諮詢，何民傑表示會將調查結果交予有關部門作參考，盼能喚起政府對此的關注。他說，社會各個階層都會使用到交通交匯處，但交匯處環境猶如「地獄」，令大部分市民受苦。

何民傑又稱，各個交通交匯處由不同部門管理，如調查中的彩明和洪福邨交匯處就由房屋署管理，有部分則由運輸署管理，而運輸署管理的交滙處的通風系統又由機電工程署管理。他續說，留意到不少交匯處的通風系統已積聚如棉花般的塵埃，但因負責清潔巴士站的食環署職員不負責通風系統，要待機電署分判清理，認為情况未如理想，希望政府就交通交匯處環境訂立共同標準，讓各個涉及的部門遵守。

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