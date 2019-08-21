【逃犯條例】藥劑師工會倡曾放催淚彈港鐵站封一星期　徹底清洗方重開 (13:57)

警方至今已施放超過1800枚催淚彈，張尹思表示，催淚彈的化學物容易向四面八方擴散，加上空氣流動、風向及運輸工具帶動，很大可能已經向社區擴散。張尹思續指出，吸入催淚氣體長遠可致慢性呼吸系統、心肺系統疾病，甚至誘發癌症。

她促請警方停止向市民施用有毒化學武器，特別是在民居、交通樞紐和室內；政府亦應在施用催淚彈現場即時量度數據，公布有毒化學物質之濃度和資料，不停更新受催淚彈有毒化學物質污染的地區和場地，設資料庫讓公眾查閱；為全港設計一個有毒化學物污染指數，讓市民知道所住的區域受多嚴重的化學污染；政府又應委派專家調查和研究社區受催淚彈的影響程度。

市民若遇上催淚彈時無任何裝備，張尹思指出，可用稀釋梳打水中和催淚彈化學物的酸性，以250毫升清水稀釋12.5克梳打粉，浸濕毛巾然後掩口鼻，同時應關門窗、關抽氣扇和冷氣，亦可用稀釋梳打水毛巾封門窗縫，其後亦可用梳打水抹家具。

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