訛稱上司已死圖騙500萬元保費　山西女認罪侯判 (13:39)

辯方求情稱，來自山西的34歲被告劉芳現懷孕6個月，與前夫育有10歲兒子，亦要照顧患病父母，是家中經濟支柱。辯方強調，被告為人單純，只是受上司及保險經紀操控才犯案，並非案中主謀，希望法庭念在她認罪而輕判。

法官表示，要先索閱被告背景及醫療報告，將案件押後至9月17日判刑。控方透露，涉事大新保險經紀唐偉鳳亦已被捕。

案情指出，被告的上司侯珍練透過大新保險經紀唐偉鳳，於2015年分別投保危疾、意外、儲蓄及人壽4份保險，保單受益人均為被告。根據保單內容，若投保人侯珍練死亡，被告作為受益人最高可獲逾500萬港元賠償。

約於2016年5月，被告、候珍練及唐偉鳳3人在內地山西省會面，商議訛稱候珍練已死亡，並向大新申索。3人後來向侯珍練任職的「榆次供電局實業總公司」的同事取得死亡證，又向內地的社區衛生服務中心取得「居民醫學死亡證明（推斷）書」，最後更向派出所取得死亡注銷戶口證明。

被告取得相關證明後，向大新提出申索，惟大新發現侯珍練投保時曾經隱瞞醫療紀錄，因此拒絕賠償。

廉署其後發現，相關死亡證為虛假，聯絡侯珍練的同事後，更得悉侯珍練2017年仍在世，最終在被告今年2月入境香港時將其拘捕。

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