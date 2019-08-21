勞力士證物偷龍轉鳳案　辯方陳辭：被告警員僅作「拖延時間的舉措」 (14:09)

當值警員在警署接到市值42.5萬元的勞力士失表後，涉偷龍轉鳳，先把真表放進腰包，再將劣質仿冒手表以假亂真呈交證物室，在失主致電警署後才歸還真表。警員事後被控一項盗竊罪，他不認罪亦不自辯，辯方今（21日）陳辭表示，警員只是一時忘記真表被放進腰包，情急下才作了「拖延時間的舉措」，強調控方未能在毫無合理疑點下證明警員的犯罪心思，法庭不能排除辯方抗辯理由「有可能是真」。案件押後10月9日裁決。
被告周合駿（28歲）不選擇自辯，辯方今在區域法院作結案陳辭。資深大律師郭棟明陳辭表示，被告無意圖永久剝奪他人擁有手表，他只是一時忘記真表放進腰包，情急下才作了「拖延時間的舉措」。
辯方指出，被告曾請示同僚如何處理假表，同僚明確指「用盒裝好」，惟被告良久久仍未把表裝好交至證物室，顯然是為尋找真表拖延時間，反問「咁容易嘅指令，點會唔清楚呢？」
辯方續指出，被告收到失主致電警署之前，早把仿冒表包裝好放入財物封套，反問若被告真的打算偷竊，「點解唔即刻交去證物室」，又稱事實上被告在包好假表後，隔了約1小時才把真表呈交，正好印證被告「唔想交假表出去」。
辯方坦言，被告處理失表手法不完美，但同時指出證物室職員也大意犯錯，因為職員在沒有警長核實簽署的情況下，仍接收被告呈交的財物封套，又指出被告當初不和盤托出「可以理解」，因為其失當行為會影響工作評價，「至少會寫落簿」。
辯方總結，控方未能在毫無合理疑點下證明警員的犯罪心思，又不能反駁辯方的抗辯理由「有可能是真」，希望法庭裁定被告罪脫。
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