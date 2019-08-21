勞力士證物偷龍轉鳳案　辯方陳辭：被告警員僅作「拖延時間的舉措」 (14:09)

被告周合駿（28歲）不選擇自辯，辯方今在區域法院作結案陳辭。資深大律師郭棟明陳辭表示，被告無意圖永久剝奪他人擁有手表，他只是一時忘記真表放進腰包，情急下才作了「拖延時間的舉措」。

辯方指出，被告曾請示同僚如何處理假表，同僚明確指「用盒裝好」，惟被告良久久仍未把表裝好交至證物室，顯然是為尋找真表拖延時間，反問「咁容易嘅指令，點會唔清楚呢？」

辯方續指出，被告收到失主致電警署之前，早把仿冒表包裝好放入財物封套，反問若被告真的打算偷竊，「點解唔即刻交去證物室」，又稱事實上被告在包好假表後，隔了約1小時才把真表呈交，正好印證被告「唔想交假表出去」。

辯方坦言，被告處理失表手法不完美，但同時指出證物室職員也大意犯錯，因為職員在沒有警長核實簽署的情況下，仍接收被告呈交的財物封套，又指出被告當初不和盤托出「可以理解」，因為其失當行為會影響工作評價，「至少會寫落簿」。

辯方總結，控方未能在毫無合理疑點下證明警員的犯罪心思，又不能反駁辯方的抗辯理由「有可能是真」，希望法庭裁定被告罪脫。

其他報道：包致金侄女涉藏毒准保釋 裁判官主動提換官

其他報道：【醉翁病房被虐】事主長子：如所有嘢市民搵晒，警察還需否調查蒐證？

其他報道：醉翁病房被虐20分鐘 拘3警

其他報道：乘高鐵返港 英領館職員失聯10天