水警海關聯手破走私集團　檢1220萬元貨物 (13:13)

水警聯同海關海域聯合特遣隊展開反走私行動，周一（19日）晚在后海灣發現6名可疑者搬貨登上快艇，疑涉及走私活動，人員於附近埋伏上前兜截未果，可疑者逃去，檢獲一批電子零件、手袋等懷疑走私貨物，估算總值逾1220萬元，屬今年檢獲貨值最高的一宗。
水警表示，今次是走私集團首次選擇於內陸偏僻沼澤和溪澗上貨，令水警快艇難以行駛追截，行動中無人被捕，但強調已搗破該走私集團。
水警及海關早前接獲線報稱，后海灣水域有頻繁走私活動，經調查及持續一周監視，周一晚約10時發現5名可疑者，同時有一艘可疑快艇於芒井河出現，另有一部密斗貨車駛近潮汐塘，1名貨車司機下車與5人會合後，把車上貨物搬上快艇。
執法人員上前追截，6名可疑者見東窗事發，登上快艇沿河道駛往尖鼻嘴河口，再往內地水域方向逃去。於尖鼻嘴埋伏的水警見狀追截，但稱礙於環境黑暗、水道迂迴及被蠔排擋路，被可疑者逃去。
檢83箱走私貨
人員在場搜查，檢獲共83箱懷疑走私貨物，當中包括50個手袋、9500部手提電話、11,500件電子零件、2000件電話配件、300部平板電腦和60隻智能手表，總值共約1220萬元，人員又於貨車上檢獲約15萬港元及小量外幣現金。
水警小艇分區指揮官周信偉形容，今次走私集團犯案手法較新穎，選擇用普通貨車作掩飾，到杳無人煙的沼澤地區搬貨，又利用小型快艇經迂迴溪澗逃避追截，有別於過去常見在碼頭快速搬貨上大馬力船隻，再高速駛向內地逃去的手法，水警及海關因此已制定新的執法策略。
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