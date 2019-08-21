水警海關聯手破走私集團　檢1220萬元貨物 (13:13)

水警表示，今次是走私集團首次選擇於內陸偏僻沼澤和溪澗上貨，令水警快艇難以行駛追截，行動中無人被捕，但強調已搗破該走私集團。

水警及海關早前接獲線報稱，后海灣水域有頻繁走私活動，經調查及持續一周監視，周一晚約10時發現5名可疑者，同時有一艘可疑快艇於芒井河出現，另有一部密斗貨車駛近潮汐塘，1名貨車司機下車與5人會合後，把車上貨物搬上快艇。

執法人員上前追截，6名可疑者見東窗事發，登上快艇沿河道駛往尖鼻嘴河口，再往內地水域方向逃去。於尖鼻嘴埋伏的水警見狀追截，但稱礙於環境黑暗、水道迂迴及被蠔排擋路，被可疑者逃去。

檢83箱走私貨

人員在場搜查，檢獲共83箱懷疑走私貨物，當中包括50個手袋、9500部手提電話、11,500件電子零件、2000件電話配件、300部平板電腦和60隻智能手表，總值共約1220萬元，人員又於貨車上檢獲約15萬港元及小量外幣現金。

水警小艇分區指揮官周信偉形容，今次走私集團犯案手法較新穎，選擇用普通貨車作掩飾，到杳無人煙的沼澤地區搬貨，又利用小型快艇經迂迴溪澗逃避追截，有別於過去常見在碼頭快速搬貨上大馬力船隻，再高速駛向內地逃去的手法，水警及海關因此已制定新的執法策略。

其他報道：包致金侄女涉藏毒准保釋 裁判官主動提換官

其他報道：【醉翁病房被虐】事主長子：如所有嘢市民搵晒，警察還需否調查蒐證？

其他報道：乘高鐵返港 英領館職員失聯10天