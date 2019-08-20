【逃犯條例】百計市民圍港鐵太古站促交代8．11事件　一男子不適送院 (23:47)

現場消息稱，約晚上10時起，逾百人包圍太古車站控制室，要求港鐵再交代之前行動的疑問，其間一名男子站在港鐵職員附近，不停拍攝在場人士樣貌，持續最少10分鐘，有市民質問他為何對在場人士拍「大頭相」和目的，亦有人要求他刪除相片。該名男子其後稱自己不適，又表示希望離去，擾攘約半小時，至約11時躺卧在站內地上，救護員約11時20分將他抬上救護車。

8月11日當晚，警方驅散示威者時，有警員在太古站扶手電梯前，在相隔一至兩米距離向示威者發射胡椒球彈，又有警員以警棍不停打向扶手電梯上的示威者。市民上周一（12日）曾在太古站內與港鐵職員對質，並定下今日（20日）死線要求港鐵回應。

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