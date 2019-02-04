【逃犯條例】民間組織合辦情緒支援網絡　參加者憶老翁指罵後稱無年輕人願聆聽 (22:17)

Joanna說，她和另外一發起人Owan有見在緊張的社會氛圍下，大家都缺乏抒發自己的空間，於是有「擺街站」的構思。第一次街站在某個因反修例輕生年輕人的追悼會旁；其後有見反應不錯，故再請議員申請，在彩虹地鐵站外亦擺過兩次街站。

每次他們擺街站3至4小時，Joanna憶述，擺街站時都有不同人、例如在反修例運動中走得比較前的人來分享，更有人說平常不敢告訴家人或朋友的事，在街站上通通告訴他們。最令Joanna難忘的要算是一名伯伯。她形容該伯伯激動地罵她，又問她「你們究竟是不是中國人」，之後卻對她說，其實自己根本無機會與人分享立場，因為他擔心年輕人不願意聆聽。Joanna表示，社會上不少人都害怕向人傾訴，希望能為他們提供支援。

另一個「和與解校園五大願景」的支援機構「感講Just Feel」，則希望推廣善意溝通，鼓勵兒童了解和重視社交情緒。其中一名創辦人郭梓樂表示，其實香港的學校都關注精神健康，不過教師沒有框架讓他們實踐。因此，組織會與不同學校合作，提供道具和卡牌，讓教師面對學生犯錯時，鼓勵他們用道具表達犯錯後的感受，而非單純逼他們承認自己犯什麼錯。郭梓樂形容，這個做法往往能更有效令學生減低重犯機會。

他又舉例，如學生在開學後因政見不同而有爭執，也可用相同方法，讓學生們都說出自己的感受，此做法亦能讓學生更能理解彼此。

​發起「和與解校園​願景」的民間組織，包括Ednovators教育燃新、Teach for Hong Kong良師香港 、Good Lab好單位及SVhk香港社會創投基金、陳校長免費補習天地校長陳葒、正生書院校長陳兆焯。「願景」於8​月初透過焦點小組（Focus Group）與30名介乎12至23歲的學生訪談，了解學生身體狀況及情緒需要。

結果發現有七成受訪學生的身體及生理狀態，受輕度至嚴重程度的影響，更有大約10%出現與創傷後遺症（PTSD）相似的徵狀，包括反覆哭泣、出現與暴力場面相關，如催淚彈或槍聲的幻聽及幻覺、發噩夢、持續失眠、精神緊張。

陳葒表示，希望學校校長和管理層都能給予學生空間，因為現時學生的情緒，會讓他們難以專注學業或妥善執行校規。他又指出，學校應該讓學生感受到，學校是一個全力支持他們的地方。

「和與解校園願景」 建構的精神情緒支援網路，將會舉辦一系列活動，讓香港人紓解情緒，歡迎不同人參加。

逃犯條例 相關報道：

網傳「香港人加油」機師被解僱 國泰：不再是公司員工

譚文豪向國泰請辭 望航空界政治風暴停止

8．11爆眼少女出院 右眼無法視物

8．18西區截查急救員 警：居民報案稱見不知名者出入憂治安

監警會主席梁定邦：撤回法案紓民憤 不應排除獨立調查委員會