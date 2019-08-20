71學生獲頒卓越獎學金　新學年起成常設政策 (21:19)

林鄭月娥表示，對年輕一代有所期盼，鼓勵他們不斷開拓商業、創新科技、藝術文化、學術研究及香港的其他不同領域，亦相信他們能對香港作為一個具高度競爭力和多元化的大都會，作長遠而重要的貢獻。

得獎者均在香港完成正規中學教育，當中包括修讀本地及非本地課程的學生。他們將入讀境外知名大學，當中56人升讀學士學位課程，15人升讀研究院課程。

得獎者選修的學科遍及多個範疇，包括法律、社會及自然科學、工商管理及科學、技術、工程和數學（STEM） 等傳統學科，以及目前未有在香港開辦的課程，如藝術史與考古學、資訊體驗設計及電影研究（影像修復與保存）等學科。告人來自不同背景，各有專長，預期他們畢業回港後能在不同領域及層面進一步推動香港長遠發展。

獎學金計劃共有813名將於2019/20學年升讀學士學位課程或研究院課程的申請人競逐。在競爭過程中，除卓越學業成績外，得獎者亦展露超卓的領導才能。遴選程序仍在進行，在頒獎禮後或會再有申請人獲頒獎學金。截至8月20日的得獎者名單，已上載獎學金計劃網頁（www.edb.gov.hk/hkses）。

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