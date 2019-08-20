【逃犯條例】謝偉銓：看不到監警會有增加委員需要 (18:47)

對於林太是否因監警會公信力不足，才提出增加委員，謝偉銓稱不知道林太背後有何想法，但強調不認同監警會的組成是有所偏向，因委員來自不同專業界別，有人說監警會一定偏幫政府和警方，但監警會過往是否持平和公平公正，須看監警會處理投訴的往績。

另外，梁定邦接受《南華早報》訪問時表示，不應排除成立獨立調查委員會（COI）。謝偉銓強調，這是梁定邦的個人看法，監警會沒討論過，他說不同人對COI的調查範圍各有意見，但是否成立COI是政府的問題，不是監警會的問題。

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