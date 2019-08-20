【逃犯條例】楊潤雄：不收集罷課師生姓名　會向學校了解整體狀況 (18:41)

楊潤雄在記者會開場發言中稱，雖然特首過去已表明完全停止修例工作，但社會氣氛依然緊張，校方應盡力保護學生，令校園成為他們的加油站和安全網，避免學生受到校外政治因素干擾。

楊潤雄表示，任何意見都要以和平理性的方式表達，教育局堅決反對任何形式的罷課，任何人都不應以學校作為「表達政治訴求的場地」，也不應該把無辜、未成年的學生捲入漩渦，企圖透過學生參與，作為壯大聲勢的私人手段。他強調，罷課不但會影響學校正常運作和剝奪學生的學習機會，更會牽動學生情緒和衍生壓力；若罷課被錯誤理解為爭取訴求的手段，罷課亦只會繼續出現，對同學影響深遠。

被問及會否因應開學日情況考慮停課安排，楊潤雄認為暫時沒有全港停課的需要，相信學校也能彈性處理未能準時上學的學生。他又稱，現時未有參與罷課的實際人數，若有學校受罷課影響，局方也會跟相關學校索取整體資料，但承諾不會收集個別教師或學生的姓名，亦從來沒有「秋後算帳」的情況，盼在社會出現紛爭之時，學校能提供安靜和和平的學習環境予學生。

籲學校教師溝通 為教材負責

楊潤雄表示，對於一些敏感的社會議題，很難完全掌握事實對錯或背後原因，即使教師沒有提及，學生也有可能主動提問。作為教育工作者，他相信教師能以中立和專業的態度處理教學上的問題，協助學生在不同角度理解事件。他強調，教師不應把自己對政治議題的看法灌輸給學生，但會尊重和理解他們準備的教材；教育局亦有提醒學校要和教師溝通，並為他們準備的教材負責。

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