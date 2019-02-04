新界西聯網增105病牀　已增聘84醫生 (19:06)

新界西醫院聯網總監鄧耀鏗表示，聯網將新增105張病牀，包括天水圍醫院5A綜合專科病房的20張臨牀腫瘤科和20張內科及老人科病牀，另有30張急症內科的病牀；另外，屯門醫院及博愛醫院分別增加24及11張病牀。

鄧耀鏗表示，屯門醫院的內科及腫瘤科病房需求大，佔用率曾高達120%，其中部分晚期病人毋須接受化療或電療，醫護普遍以減少其痛楚、氣喘或腹水等病情為主，並為病人和家屬提供心靈支援，他預計天水圍增加病牀可紓緩屯門醫院的壓力。

新界西聯網臨牀腫瘤科顧問醫生魯勝雄解釋，新增的綜合專科病房主要照顧需要紓緩治療的病人，病房設有雙人和單人病格，另有活動室，提供相對較私人的空間讓病人及其親友相聚。

人手方面，鄧耀鏗表示，隨着7月1日有醫科生完成受訓，新界西聯網已增聘84名醫生，另期望今個年度可聘請300至330名護士。

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