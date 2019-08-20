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【逃犯條例】沙田衝突保安涉非法集結傷人提堂　准保釋但禁足新城市 (18:25)

上月14日沙田新城市廣場發生警民衝突，警方昨早（19日）拘捕一名龔姓(49歲)男子，他被控一項傷人及2項非法集結罪，今（20日）在東區裁判法院提堂，被告獲准保釋外出，除了守宵禁令等條件，還要禁足新城巿廣場，案件押後至9月16日再訊。

被告龔志遠（49歲）報稱為保安員，他被控2項非法集結，控罪指他於上月14日在沙田新城市廣場3樓383號及398號舖外，連同其他身分不詳的人非法集結在一起。他另被控一項有意圖傷人，控罪指他在新城市廣場398號舖外，連同其他身份不詳人士，意圖使中國籍男子郭兆恒身體受嚴重傷害。據悉事主為警務人員，與另一案件的被告梁柏添（23歲）涉於新城市廣場傷害的事主為同一人。

被告獲准以3000元現金擔保保釋，其間不得離港、須居住在報稱地址、每星期到警署報到一次，另晚上10時至翌日早上7時宵禁，除乘搭交通工具外，被告不得進入新城市廣場。

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