謝沈智慧練錦鴻獲委任區院法官 (18:09)

現年61歲的法官練錦鴻,於1983年在香港獲大律師資格,翌年私人執業,1992年被委任常任裁判官。自2001年起獲委任為主任裁判官。練官近期在沙田裁判法院,曾審理港大男畢業生上月14日涉在沙田新城巿廣場涉咬斷警員手指一案,當時控方反對保釋,但練官反問「案情點嚴重」,最後批准他保釋。

他亦曾審理一名女運動員涉遭教練9年前非禮一案,練官在審訊時曾問為何「#MeToo係乜嘢?有個website叫#MeToo?」,案件最後因證供存疑,他裁定該名教練罪名不成立,但他在裁決中寄語,法庭只基於證據判案,而裁決並非反映事實,不希望裁決對往後「#MeToo」運動帶來任何影響,深信事主勇敢和無私的行為會令社會變得越來越公平。

至於法官謝沈智慧(現年53歲),是前終審法院法官沈澄的女兒,母親是粵語片紅星白露。她繼承父業,於1990年及1991年分別在英國及香港獲大律師資格後私人執業,2002年獲委任為常任裁判官,最近她亦擔任家事法庭暫委法官。她審理不少案件,其中一宗較矚目的是灣仔分區指揮官的警司黃冠豪涉行為失當案件,謝官裁定黃罪成,並在辯方求情時表示:「警察唔係免費服務社會㗎!They are well paid for it!」最後判他入獄一年。

另一名被任命區院法官彭家光現年61歲,於1991年及1996年分別在香港和英格蘭及威爾斯獲律師資格,自1991年起私人執業。2000年他在香港獲大律師資格,2009年獲委任為常任裁判官,近年亦被委任區院暫委法官、家事法庭暫委法官。

其他報道︰旺角大衝突3人涉暴動刑毁再提堂 酒保將認暴動罪 明年4月開審

其他報道︰母女上周倒斃屯門雅都花園 改列謀殺自殺案