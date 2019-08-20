【逃犯條例】譚文豪向國泰請辭　望航空界政治風暴停止 (17:28)

譚文豪表示，感謝公司的栽培，但自2016年起經常有人用其職業大做文章，建制派議員謝偉俊曾在選舉論壇誣衊他在「特首行李門」中只譴責梁振英而放過航空公司，日前他指出「添美道熄燈」事件，前特首梁振英轉發時只寫了一句「我問大家：譚文豪是哪家航空公司的機師？」可謂只問政見不問是非。

譚文豪又指出，今次中國民航局把手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職。他決定辭職，目的是為保護國泰不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至他而止。

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