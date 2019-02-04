【逃犯條例】8．18西區截查急救員　警：居民報案稱見不知名者出入憂治安 (17:20)

警方今午（20日）繼續召開記者會，交代有關反修訂《逃犯條例》示威的行動。對於警方被指周日（18日）在西區無理截查義務急救員，警察公共關係科高級警司江永祥表示，是因接獲附近居民報案稱見到不知名者出入、擔心治安，才派員到場截查13人。
江永祥表示，西區警區一周前接獲德輔道西附近居民報案，指近期見到大量不知名者出入其居住大廈；至周日晚上再接獲居民報案稱見到不知名者出入，警員當晚約9時05分到場，在附近截查13人，無特別發現後已讓該13名「負責醫護的示威者」離開。
另外，江永祥稱，一名女警周日晚上在政府總部西翼執勤期間，遭示威者以雷射光線照射眼睛，不適送院，目前已出院，仍在放病假。自6月警方行動至今，共有179名警務人員受傷。
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