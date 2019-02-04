【逃犯條例．九龍遊行】女子被誤認探員遭3男女禁錮　控方申禁止披露受害人資料 (17:16)

九龍區7月7日反對修訂《逃犯條例》遊行後，30歲女子在旺角逛街拍片時疑被誤當便衣警員，遭示威者包圍要求交出電話，混亂中有人涉觸摸該女子胸部。二男一女同被控非法禁錮，其中一名男子另被控非禮罪，案件今日（20日）在九龍城法院提堂。裁判官押後案件至11月7日再訊，以待警方繼續調查。控方擬申請禁制令，禁止任何人披露女事主的職業、年齡等，裁判官排期另一日聽取雙方就此事陳辭。
被告依次為報稱任職廚師的黃子隆（31歲）、報稱大專學生的吳睿哲（23歲）及報稱中學教師的蘇瑋善（24歲）。控方申請押後案件至11月7日再訊，以待警方繼續調查，獲裁判官批准。
另外，控方因應本案控罪、背景、公眾及受害人利益，申請禁制令，禁止任何人披露、發布、報道受害人的姓名、出生年份、出生日子、職業及住址。辯方則反對申請禁制令。
署理主任裁判官嚴舜儀表示，事前不知道控方申請禁制令一事，希望排期至10月3日讓雙方就此事陳述觀點，屆時3名被告毋須出庭。
控罪指出，3人於7月7日在旺角山東街與西洋菜街交界非法禁錮X，對她造成不利，並違反其意願將她禁錮。首被告另被控於同日同地非禮X。據悉，事主X聲稱當日在旺角逛街，並與外國朋友網上聊天，其間欲拍片傳予友人；有人上前質問及企圖搶走她的電話。首被告涉抓住X的手腳，疑碰到X的乳房，下體曾緊貼X的臀部一段時間。第二、三被告於數分鐘後出現並加入，不讓X離開。