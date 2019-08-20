旺角大衝突3人涉暴動刑毁再提堂　酒保將認暴動罪　明年4月開審　 (16:45)

3名男被告依次為報稱任職酒保的譚百熙（21歲）、報稱游泳教練的陳舜堯（30歲）和報稱學生的王國斌（22歲）。除了譚百熙，其餘兩名被告將不認罪，各被告獲准以原有條件繼續保釋。

控方透露將傳召22名證人，亦會播放閉路電視、新聞等片段。辯方指出，兩名被告均對是否自願招認有爭議。

譚百熙被控一項暴動罪，指他在2016年2月9日在旺角豉油街，連同其他人參與暴動。譚百熙和王國斌共同被控一項刑事毁壞罪，指出兩人於上述日子在山東街，連同其他人在無合理辯解而損壞該處屬於特區政府的財產，即一塊指示牌。王國斌另被控一項刑事毁壞罪，指他於同日在山東街損壞行人路。陳舜堯被控一項縱火罪，指他於上述日子，在無合理辯解下用火損壞屬中國香港體操總會的一幅橫額。

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