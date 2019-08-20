【逃犯條例】憂警員子女上學受欺凌　民建聯促設情緒支援求助熱線 (16:39)

快將開學，反對《逃犯條例》修訂運動持續，民建聯指出，網上有不少仇警及警員家屬的言論，擔心開學後警員子女會面對校園欺凌問題。立法會議員葛珮帆表示，她收到逾百名「警嫂」投訴，指其家庭被公開住址、電話，子女被公開姓名、就讀學校及班別。民建聯要求教育局制訂指引，向辦學團體及校方重申專業操守，以及理順有關投訴、調查及懲處機制。
葛珮帆舉例，有助理校長及教師曾在社交網絡詛咒警員子女，聲稱要「好好招呼」、「一定要整死」，又舉例社工曾建超曾聲稱「警員子女在學校要因為自己父母是警察而受欺凌、排斥，永永遠遠抬不起頭」，指不少警員家屬都深感憂慮，而投訴者的子女則主要就讀小學。立法會議員張國鈞表示，中學生懂得表達自己，惟小學生未必意會到自己被欺凌，而父母送子女到校後，家長就不能保護子女。儘管未開學，欺凌事情未發生，但必須「預防」。
立法會議員鄭泳舜建議，教育局在新學年要向辦學團體和教師提供指引。開學後，學生和學生之間或會因持不同意見，而情緒受困擾，局方應成立情緒支援小組，亦應成立投訴及求助熱線支援學生。
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