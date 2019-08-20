警涉以A貨換勞力士證物　警署值日官供稱被告曾着保密 (15:19)

警署值日官馬國強供稱，被告周合駿（28歲）前年6月26日告知他，有市民撿獲一隻勞力士手表，他在放有手表的證物袋上簽署後，着被告盡快交至證物室。他形容，該手表表面為黑色，比一般勞力士手表輕，質素「好差」。他說，警察公共關係科同日雖曾來電查詢長沙灣足球場的失表事件，但因該失表為藍色表面的勞力士手表，而警署的黑色表面手表「朱義盛咁、好假」，故不認為屬同一事件的失物。

馬國強又指出，署理警司和署理總督察翌日就拾獲手表的事與他和被告開會，被告會後告知他，當日接收的為藍色手表，他把手表放進腰袋後便繼續其他工作。當他想交出手表時，發現手表不翼而飛，故用自己的黑色手表代替，又形容自己「好驚冇咗份工」，着馬不要告知他人。馬國強形容自己當時感震驚，遂向上級報告。

馬國強在盤問下指出，根據警隊的守則，如警員遺失相關財物，應先通知上級，如事件涉刑事，會交由刑事調查隊跟進；如涉及人為疏忽，或會涉紀律處分。他又指出，被告曾告知他，他後來在腰袋內尋回涉事的藍色手表，故把該手表放置另一證物袋內，並交回證物室。案件未完，下午再續。

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