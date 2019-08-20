裝修工涉非禮女友10歲女　稱「教性知識」捉事主手摸下體 (15:32)

控罪指被告葉志銘（39歲）於2017年3月至8月，在將軍澳一單位內三度非禮10歲女童X。控辯雙方承認事實指出，被告在上述時間為X母親的男友，有時在女友寓所過夜，三人會同牀而睡。被告現時與女童母親已分手。

庭上播放女童早前的錄影會面片段，女童供稱被告來她家過夜數日，她睡在母親及被告中間。女童某晚因下午飲咖啡未能入睡，趴在牀上裝睡，手本來放在被告腹部。凌晨時分，被告屢次捉她的手，將其手逐步移近被告下體位置，最終揭開其褲子，將女童手放入其下體約5至10分鐘。女童稱，被告入睡會打鼻鼾，但捉她手時沒有鼻鼾聲音，認為被告沒有睡覺。

女童續說，被告翌日早晨醒來，主動教授女童性知識，包括解說男性下體構造、男女如何交合，其間脫褲展示下體，並說女童母親會舔其下體如「食雪糕」，詢問女童要否嘗試，再捉她的手摸其下體。

女童到晚上刻意不睡，觀察被告會否重施故技。被告凌晨時分再捉女童手，逐步放近其下體，女童目睹整個過程，並形容「好肉酸、好尷尬」。女童向母親揭發事件，但沒有報警，其後再向社工提及遭非禮才報警求助。聆訊下午繼續。

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