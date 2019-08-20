六旬男子疑被警虐打　警：已交新界南總區重案不容許濫用私刑 (15:03)

【14:43】民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）召開記者會，稱接獲一宗嚴重個案，有軍裝警員涉嫌向一名醉酒被捕後無反抗能力的62歲男子連續使用各種私刑。

警方發言人在上述記者會後發聲明指出，就今日上午有政黨公布一宗於6月底發生、涉及有警務人員懷疑在北區醫院病房內襲擊一名病人的事件，警方高度關注，已即時將案件交由新界南總區重案組，循刑事方向跟進調查。警方重申，絕不容許任何警務人員濫用私刑，會公平公正嚴肅依法跟進，絕不偏私。警方同時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。

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