【逃犯條例】陳方安生譴責中央宣傳機器抹黑　指摘為轉嫁責任 (13:50)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，中共中央政法委早前於其官方新聞網站發表題為《「禍港四人幫」十四宗罪》的文章，點名提到黎智英、李柱銘、陳方安生及何俊仁四人為「禍港四人幫」，是過去兩個多月衝突的罪魁禍首。前政務司長陳方安生今（20日）回應記者查詢指出，譴責最近中央宣傳機器對她及其他主要民主派人士發動的抹黑行動。
陳方安生表示，這些行徑是企圖把特首林鄭月娥及其管治團隊造成社會動盪不安的責任轉嫁給他們。陳方安生又表示，特區政府嚴重錯判民情，又頑固地拒絕正面回應示威者的訴求，卻沒有人要問責，才是造成目前危機的成因，而非由本地民主派陣營的領袖勾結「外國勢力」煽動而成。
陳方安生指出，這些抹黑行動對有主見及能夠辨別真相、謊言以及假新聞的香港人根本起不到任何作用，而在香港這個國際城市，外國也是真正持份者，他們關注香港情況，民主派會繼續無懼無私、真誠而直接向他們解說。
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