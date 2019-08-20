【逃犯條例】陳方安生譴責中央宣傳機器抹黑　指摘為轉嫁責任 (13:50)

陳方安生表示，這些行徑是企圖把特首林鄭月娥及其管治團隊造成社會動盪不安的責任轉嫁給他們。陳方安生又表示，特區政府嚴重錯判民情，又頑固地拒絕正面回應示威者的訴求，卻沒有人要問責，才是造成目前危機的成因，而非由本地民主派陣營的領袖勾結「外國勢力」煽動而成。

陳方安生指出，這些抹黑行動對有主見及能夠辨別真相、謊言以及假新聞的香港人根本起不到任何作用，而在香港這個國際城市，外國也是真正持份者，他們關注香港情況，民主派會繼續無懼無私、真誠而直接向他們解說。

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