【逃犯條例】嘉明閣居民自發洗樓　檢斬人疑兇衣物 (13:25)

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約一小時後，有居民自發由嘉明閣35樓往下逐層搜索，並在21樓找到一件染血的淺藍色圓領短袖上衣，以及一條白點深藍色短褲，相信是疑兇犯案時所穿衣物。有居民報警，要求翻看大廈閉路電視片段。楊先生描述片段所見，疑兇是拍卡進入大廈，「好肯定是住戶，與看更打招呼，在升降機內行嚟行去」。

嘉明閣大堂保安員稱，疑兇較早前將單位出租予內地大學生，到近來收回單位裝修，近一個多月才見到疑兇出入，疑兇通常晚上8時許回來，並常與父親出入。他續說，疑兇平日「行路都要左望右望」，貌似以為有人在跟蹤自己，據保安員了解，疑兇在鄰座亦持有一單位。

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目擊者陳小姐今早重返現場了解事件，形容疑兇施襲時兇狠，「完全冇留手，插到好入」，事發時疑兇與兩名被斬女子的距離相當近，雙方僅一個手位的距離，疑兇施襲後更向其中一名男子說，「你頭先唔係好串架咩」。陳小姐回想深夜尾隨疑兇至頌明苑後不見對方蹤影，「其實驚嘅，驚他返轉頭斬我，唔知佢會唔會匿係一二邊伏擊我」，她同時感到自責，因自己未能清楚知道疑兇的下落，亦未能好好照顧倒地的女傷者。

陳小姐任職英文教師，近月亦有參與和平示威，眼見年輕人走到前線甚至帶同遺書抗爭，她坦言「不支持他們送死，但我支持他們為了將來努力，只可以祝福他們安全」。

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