六旬漢投訴遭警員虐待　強光照眼、掩蓋口鼻、警棍戳下體　林卓廷︰令人髮指【短片】 (13:02)

事件發生在6月25日晚上，事主鍾先生在上水因醉酒與人爭執被捕，被送往北區醫院的獨立病房觀察。林卓廷在記者會上播放聯絡醫管局後取得，顯示事主在病房內疑遭警員虐待的片段。

從片段所見，當時事主躺在牀上，一名便衣警及兩名軍裝警跟隨進內，隨即大力拍打事主臉部，並用手指大力按壓其眼睛約半分鐘，其間又多次拍打事主頭部及扯其頭髮；軍裝警員亦屢次掀起事主上衣並不斷用布掩蓋其口鼻。其中一名警員用手強行張開事主眼睛之際，另一名軍裝警則用電筒近距離照射事主眼睛，其間更揮拳打向事主腹部。

片段顯示，事主曾在警員掀起上衣時反抗，惟再次被警員拳打腹部和拔走左腿腿毛。警員施以暴力後亦狀似出言恐嚇事主，更兩度拳打其下體，事主未能反抗。兩名警員四處張望後，一度掏出警棍掀起事主上衣，並強行將警棍塞進事主口中。

在片段中，事主曾以頭部撞向床邊圍欄，但馬上被另一名警員被制止；兩名施襲警員折返後，一度企圖將事主左手扯出病床扶手空隙，且強行脫下事主褲子，其間另一警員用事主上衣掩蓋其口鼻阻止他反抗。警員其後用警棍戳事主下體、多次掌摑和指罵事主，並把手套抹在事主臉上才離去。