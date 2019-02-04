【逃犯條例】facebook：刪帳戶基於背後聯繫及虛假身分　非因帖文內容 (12:24)

facebook指出，被移除的7個專頁、3個群組和5個帳戶，均來自一個中國的小型網絡組織，並牽涉參與針對香港的有組織非真實散佈行為。雖然涉事帳戶嘗試隱藏身分，但調查結果顯示這些帳戶與中國政府有關。

facebook又表示，已與執法機構和業界合作伙伴分享有關數據，並稱將繼續監察平台上違反政策的行為，如發現其他違規行為，亦會採取相應行動，「facebook絕不希望平台被人們用作操縱他人之用，因此會持續偵測並制止這類行為出現」。

另外，台灣總統蔡英文今日（20日）見記者時，表示很多國家假帳號、假訊息等侵擾，呼籲北京與其用假資訊混淆港人視聽，倒不如與港人真正好好地、有誠意地坐下來溝通，尋求解決方案。

(facebook官方香港專頁/台灣中央廣播電台)

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