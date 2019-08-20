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【逃犯條例】將軍澳連儂牆斬人案　林鄭稱警方嚴肅跟進依法處理 (11:25)

今日（20日）凌晨將軍澳「連儂牆」發生斬人事件，特首林鄭月娥早上出席行政會議前見記者時表示，近日暴力事件不斷升級，各界人士的目標也是止暴制亂，警務處會嚴肅跟進及依法處理。

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周日170萬人參與反修例遊行，有市民稱若政府不再回應，便會有進一步行動，林鄭被問及是否有責任及是否有能力去處理。她回應表示，看到市民周日大致和平地集會，所以她很願意跟這些市民及各階層的人士真誠溝通，縮窄分歧。

有記者問及國泰航空事件反映該公司遭北京施壓，被迫發表支持政府的聲明，擔心香港企業不能在自由不受干預的情況下經營，林鄭月娥說不能評論私人企業的商業決策，但她相信香港有其獨特性吸引企業投資，其中一個是對法治的信心，所以政府不斷加強相關工作，以維持香港的法治。

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