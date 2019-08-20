【逃犯條例】田北辰：中央設9月初「死線」解決修例爭議 (10:35)

田北辰引述消息稱，中央設下的「死線」是這一兩個星期，即在9月初前，若8．31遊行人數大減及沒有暴力衝突出現，中央就會安心。田北辰認為特首林鄭月娥應在這段時間，回應五大訴求中的撤回修例及設立獨立調查委員會，消除「和理非」市民的怨氣。他指出，調查委員會的成員必須有法律背景、政治中立及極具公信力，且擁發出逮捕令及搜查令的權力，這是監警會所沒有的，而所有證人的供詞之後不會被用作入罪的證據。他指出，這個委員會可調查警方在示威中的部署及調配人手問題，以及定出警方未來處理衝擊時使用武力的指引，亦可調查示威活動是否有外國勢力支援。

田北辰認為，若特區政府在死線前未能平息風波，中央一是啟動《駐軍法》第14條，要求香港駐軍協助介入，二是啟動《基本法》第18條，即人大常委宣布香港政府無力維持治安，要出動武警或駐港解放軍。

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