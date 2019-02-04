【逃犯條例】林鄭：擴大監警會審視範圍至7月2日之後　馬上建構對話平台 (10:14)

林鄭月娥續指出，她和監警會主席梁定邦曾考慮增加監警會成員，但目前仍未有定案，未來會繼續探討。她重申，監警會是獨立法定機構，期盼可透過監警會報告，防止同類事件再次發生。

林鄭月娥又稱，將馬上構建對話平台，以互相諒解、尊重的態度尋找出路，強調對話平台將會開放及直接，對象也包括不同政治背景立場，她本人和司局長都很願意落區溝通。林鄭月娥同時透露，她本周將與過去曾打算構建平台的不同「有心人」會晤。

另外，林鄭月娥在開場白回應周日民陣集會，表示集會大致和平進行，衷心希望這是社會回復平靜、遠離暴力的開始。

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