將軍澳3男女修復「連儂牆」遭斬傷　26歲女傷者危殆　疑兇羅湖被捕【短片】 (17:15)

【16:40】警察公共關係科高級警司江永祥稱，事前沒收過任何與將軍澳斬人案相關的情報；警方今午較早時拘捕一名涉案男子，初步調查顯示疑犯可能曾飲過酒，但有無預謀犯案或案件其他詳情仍有待進一步調查。

【16:09】警方表示，今日凌晨1時36分接報連接頌明苑及厚德邨行人隧道內「連儂牆」有一宗傷人案件，衝鋒隊及巡邏小隊約1時40分到場調查，交由警區重案組跟進，今日在羅湖拘捕50歲涉案男子，他涉嫌傷人正被扣查。

【15:06】凌晨1時許，一名中年漢於將軍澳景林邨連接頌明苑及厚德邨行人隧道內「連儂牆」，懷疑與3名正在修復「連儂牆」的市民起爭執，中年漢突然拔刀施襲，3人走避不及被斬傷，刀手行兇後一度走入頌明苑嘉明閣，更換身上衣物後逃去。3名傷者需送院治理，其中一名26歲女傷者傷勢較重，其手部及背部中刀浴血，送往伊利沙伯醫院搶救後，於深切治療部留醫，另外24歲男傷者及35歲女傷者送往將軍澳醫院治理。26歲女傷者傷勢轉為危殆，據了解她是黃姓《信報》副刊女記者。

《信報》總編輯郭艷明回應稱，《信報》譴責任何暴力，對同事受傷表痛心，表示該受傷的副刊記者現正放大假，月初已辭職，她現在留院，感謝各界關懷。

目擊事發經過的陳小姐表示，事發時她在附近跑步，途經連儂隧道時，發現該名中年男子正與26歲女事主對話，當時女事主曾反問對方：「你覺得有咩問題？」該中年漢回應稱：「唔係有咩問題。」陳不以為然繼續跑步離去，相隔不久，陳聽到一陣喧鬧聲，於是返回連儂隧道，看到中年漢拔出一把約7吋長西瓜刀施襲，女事主走避不及，左肩被插2刀，她立即向陳小姐方向逃走及求救後失去意識，中年漢繼續揮刀斬向另外一男一女，及後拔足狂奔。陳小姐立即追截刀手，尾隨刀手至頌明苑後失去對方蹤影，詢問附近街坊始得知刀手走入嘉明閣。

警方到場調查，於涉事隧道檢獲一把西瓜刀，經翻查嘉明閣閉路電視後，發現原本身穿藍色上衣、身上掛有一個斜孭袋的刀手乘搭升降機到21樓，不久後換上紅色上衣及一條短褲，身上掛着同一斜孭袋乘升降機離開大廈。警方及後又於大廈附近垃圾桶發現另一染血菜刀，案件交由重案組第1隊跟進。

有街坊不滿警方搜查效率，自發組織搜查，其間有街坊於嘉明閣21樓垃圾桶內，發現疑是刀手遺下的染血藍色上衣。

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