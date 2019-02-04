將軍澳3男女修復「連儂牆」遭斬傷　疑兇羅湖被捕　警感激市民助找疑犯衣物【短片】 (19:10)

【19:10】據了解，事主肺部三處中刀，當中有傷口被刺穿5厘米，右邊有血胸，肺部積血達500毫升，手臂其中一條靜脈被斬斷。事主入院後需全身麻醉接受胸腔鏡手術止血，至傍晚情況仍然危殆，需要接駁呼吸機，沒有生命危險。
《明報周刊》證實黃姓受傷記者為該刊即將入職的同事，明周向黃同事及傷者表示深切慰問，並冀望各傷者早日康復，「黃同事，我們等你上班！」
【17:46】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，不認同警方處理案件緩慢，他指出警方於今日凌晨1時36分收到報案，衝鋒隊及軍裝警員於5分鐘內到場，向目擊者作初步調查，並於現場搜查找到2把刀及詢問附近屋苑保安是否看到疑兇。由於需要特別技術人士在場，警方因此於凌晨5時才能查看附近屋苑的閉路電視。
他強調，警方做了很多工作才能於短時間內拘捕涉案人士，又指出警方當時未有充足資源於附近每棟屋苑搜查，感激有市民協助找到疑犯犯案時身穿的衣物。
【17:40】民建聯立法會議員葛珮帆指出，任何暴力事件絕對不能容忍、不能接受，要求警方嚴正執法，加強巡邏從而保障街坊的安全，同時祝願傷者早日康復。
【17:15】盈科拓展主席李澤楷已透過《信報》向女傷者的家人轉達深切慰問，並表示會支付遇襲記者的一切醫療及復康開支，亦祝願她早日康復。李澤楷重申，強烈反對暴力，希望警方有能力將暴徒繩之於法。
【16:40】警察公共關係科高級警司江永祥稱，事前沒收過任何與將軍澳斬人案相關的情報；警方今午較早時拘捕一名涉案男子，初步調查顯示疑犯可能曾飲過酒，但有無預謀犯案或案件其他詳情仍有待進一步調查。
【16:09】警方表示，今日凌晨1時36分接報連接頌明苑及厚德邨行人隧道內「連儂牆」有一宗傷人案件，衝鋒隊及巡邏小隊約1時40分到場調查，交由警區重案組跟進，今日在羅湖拘捕50歲涉案男子，他涉嫌傷人正被扣查。
【15:06】凌晨1時許，一名中年漢於將軍澳景林邨連接頌明苑及厚德邨行人隧道內「連儂牆」，懷疑與3名正在修復「連儂牆」的市民起爭執，中年漢突然拔刀施襲，3人走避不及被斬傷，刀手行兇後一度走入頌明苑嘉明閣，更換身上衣物後逃去。3名傷者需送院治理，其中一名26歲女傷者傷勢較重，其手部及背部中刀浴血，送往伊利沙伯醫院搶救後，於深切治療部留醫，另外24歲男傷者及35歲女傷者送往將軍澳醫院治理。26歲女傷者傷勢轉為危殆，據了解她是黃姓《信報》副刊女記者。
《信報》總編輯郭艷明回應稱，《信報》譴責任何暴力，對同事受傷表痛心，表示該受傷的副刊記者現正放大假，月初已辭職，她現在留院，感謝各界關懷。
目擊事發經過的陳小姐表示，事發時她在附近跑步，途經連儂隧道時，發現該名中年男子正與26歲女事主對話，當時女事主曾反問對方：「你覺得有咩問題？」該中年漢回應稱：「唔係有咩問題。」陳不以為然繼續跑步離去，相隔不久，陳聽到一陣喧鬧聲，於是返回連儂隧道，看到中年漢拔出一把約7吋長西瓜刀施襲，女事主走避不及，左肩被插2刀，她立即向陳小姐方向逃走及求救後失去意識，中年漢繼續揮刀斬向另外一男一女，及後拔足狂奔。陳小姐立即追截刀手，尾隨刀手至頌明苑後失去對方蹤影，詢問附近街坊始得知刀手走入嘉明閣。
警方到場調查，於涉事隧道檢獲一把西瓜刀，經翻查嘉明閣閉路電視後，發現原本身穿藍色上衣、身上掛有一個斜孭袋的刀手乘搭升降機到21樓，不久後換上紅色上衣及一條短褲，身上掛着同一斜孭袋乘升降機離開大廈。警方及後又於大廈附近垃圾桶發現另一染血菜刀，案件交由重案組第1隊跟進。
有街坊不滿警方搜查效率，自發組織搜查，其間有街坊於嘉明閣21樓垃圾桶內，發現疑是刀手遺下的染血藍色上衣。
將軍澳連儂牆斬人案 相關報道：
逃犯條例 相關報道：
Twitter、facebook刪獲中國政府支持帳戶 涉散播抹黑港示威假信息
特朗普：倘天安門式鎮壓 中美難達協議 外交部促美守共識 貿戰以磋商解決
「百萬人展誠意」 泛民促林鄭回應 馬嶽：集會顯示仍多人反政府 葉國謙：與平靜仍有距離
仿效「波羅的海之路」 宣示反修例決心 網民號召周五港鐵3線築人鏈
相關字詞﹕將軍澳 連儂牆 斬人 逃犯條例 反修例 編輯推介