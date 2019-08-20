將軍澳3男女修復「連儂牆」遭斬傷　刀手更換衣服逃去 (10:41)

目擊者陳小姐表示，事發時她在附近跑步，途經連儂隧道時，發現該名中年男子正與26歲女事主對話，當時女事主曾反問對方：「你覺得有咩問題？」該中年漢回應稱：「唔係有咩問題。」陳不以為然繼續跑步離去，相隔不久，陳聽到一陣喧鬧聲，於是返回連儂隧道，看到中年漢拔出一把約7吋長西瓜刀施襲，女事主走避不及，左肩被插2刀，她立即向陳小姐方向逃走及求救後失去意識，中年漢繼續揮刀斬向另外一男一女，及後拔足狂奔。陳小姐立即追截刀手，尾隨刀手至頌明苑後失去對方蹤影，詢問附近街坊始得知刀手走入嘉明閣。

警方到場調查，於涉事隧道檢獲一把西瓜刀，經翻查嘉明閣閉路電視後，發現原本身穿藍色上衣、身上掛有一個斜孭袋的刀手乘搭升降機到21樓，不久後換上紅色上衣及一條短褲，身上掛着同一斜孭袋乘升降機離開大廈。警方及後又於大廈附近垃圾桶發現另一染血菜刀，案件交由重案組第1隊跟進。

有街坊不滿警方搜查效率，自發組織搜查，其間有街坊於嘉明閣21樓垃圾桶內，發現疑是刀手遺下的染血藍色上衣。

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