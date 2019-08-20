【逃犯條例】批美國政客以港要脅貿易談判　《人民日報》：別做夢了 (09:48)

文章認為，拿香港事務說事，不僅無助中美經貿磋商，也可能惡化磋商前景，「如果他們認為一打香港牌，中方就退讓，那就太天真了」。

文章又指出，面對美國政客的政治訛詐，中國有信心也有底氣反擊，不僅敢於說不，更有足夠力量反擊，「美國政客只要稍有自知之明，攬鏡自照，就會發現自身的醜態和軟肋。長長記性，別再說三道四了」。

（人民日報）

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