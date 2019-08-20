【逃犯條例】批美國政客以港要脅貿易談判　《人民日報》：別做夢了 (09:48)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，美國總統特朗普周日（18日）表示，如果中國以「天安門式」鎮壓香港示威者，將不利兩國貿易談判。內地官媒《人民日報》今日（20日）發表題為〈香港事務要脅經貿談判，美國政客別做夢了〉文章，稱連日來，有美國政客大打香港牌，妄圖將中美經貿磋商與香港亂局掛鈎，顯然不懷好意，也打錯了算盤。
文章認為，拿香港事務說事，不僅無助中美經貿磋商，也可能惡化磋商前景，「如果他們認為一打香港牌，中方就退讓，那就太天真了」。
文章又指出，面對美國政客的政治訛詐，中國有信心也有底氣反擊，不僅敢於說不，更有足夠力量反擊，「美國政客只要稍有自知之明，攬鏡自照，就會發現自身的醜態和軟肋。長長記性，別再說三道四了」。
（人民日報）
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