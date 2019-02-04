【逃犯條例】Twitter、facebook刪獲中國政府支持帳戶　涉散播抹黑港示威假信息 (09:36)

Twitter表示，已移除936個違規帳戶，它們被用作在香港散播「政治不和」，帳戶來自中國大陸，企圖「破壞香港示威活動的合法性與政治立場」。Twitter指出，這936個帳戶只是20萬個類似帳戶中最活躍的一部分，Twitter已暫停近20萬個違規帳戶。

Facebook亦表示，已刪除了來自內地的7個專頁、3個群組和5個帳戶，涉事帳戶均於2018年設立。facebook網絡安全主管格萊徹（Nathaniel Gleicher）表示，有關專頁帳戶等經常上傳本地政治新聞，雖然他們隱藏了身分，但經調查後，發現亦與中國政府有關。

Twitter和facebook公開了這些帳戶發布的部分信息，它們大多是帶有煽動性文字的圖片，描繪示威者是暴力及獲西方政府支援，有的寫道：「黃媒（指偏向示威者的媒體）不會告訴你的事」、「暴徒、黑記合作」，有的將示威者與「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖分子相提並論。與此同時，Twitter宣布不再接受國營媒體在其平台賣廣告。

（BBC/衛報/法新社）

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