【逃犯條例】網民發起8．23組人鏈效法波羅的海示威　梁啟智：時間很不夠 (23:30)

反修訂《逃犯條例》風波未息，有網民發起本周五（23日）在港九組成人鏈，仿效30年前同一日的「波羅的海之路」示威，喚起國際關注本港的反修例運動。
連登網民於討論區發起「8‧23人鏈：香港之路Hong Kong Way」，路線大致分3段，涉及港鐵港島、荃灣及觀塘3條線，共長約32公里。網民強調屆時「100%和理非，不起衝突、不企出馬路、唱完K畀啲掌聲自己，然後就可以返屋企」，表達港人團結一致爭取五大訴求，特別是雙普選，並透過人鏈成為外媒焦點，「將香港政治推上國際層面更高位置」。
波羅的海之路（又稱波羅的海人鏈），是1989年8月23日串聯波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）的一次示威，當時三國共200萬民眾手牽手組成逾600公里人鏈，藉此表達爭取自由的訴求。
時事評論員梁啟智在facebook發帖，表示波羅的海人鏈在其獨立運動有很重要的角色，此前三國已有各式各樣行動，波羅的海人鏈就是最大型的一次，向內和外都宣示他們的決心。
梁啟智說，曾收到網民聯絡問他意見，「我的看法是如果能搞得好，當然是好事來的。但現在時間很不夠……過去兩個月香港人慣了無大台，但人鏈這件事是要有點統籌才能成功的，不然到時候就會亂作一團。要做好準備先」。
政府稱待一切平靜後會與市民展開真誠對話，梁啟智認為，現時社會已很平靜，政府隨時都可以回應民間訴求，「香港本來日日都有好多示威遊行，要完全沒有才回應的話是不切實際」。
（綜合報道）
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