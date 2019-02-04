港聞

【逃犯條例．短片】警守澳門議事亭前地　查在場者身分證　禁「8．19默站」 (22:50)

【22:50】澳門一名獨立記者報道，當地治安警表示，今晚有7名可疑者被帶返警區進一步調查，包括4名澳門居民、2名內地居民及1名香港居民。另外，有記者拍到，晚上8時多，多名治安警圍着一男一女，不讓兩人離開，稱在他們的書包中搜出數張「貼紙」，兩人最後被10多名警員帶上警車。

【21:55】《逃犯條例》反修例風波在港引發連場警民衝突，澳門早前有人擬於今晚（19日）在澳門新馬路噴水池發起「8‧19默站」，反對香港警察使用暴力對待市民，被當地警方發出不批准指示。《澳門力報》報道，今晚約8時，澳門議事亭前地已有多名警員駐守，檢查多名在場者的身分證，又帶走不少人調查，當中大部分人穿白色衣服。

澳門電台晚上近7時報道，治安警呼籲市民應遵守法律，不要參加不經警方容許的集會，以免觸犯刑法。治安警稱，有市民發起今日於議事亭前地集會，警方已根據集會權和示威權法律不容許該集會。

（綜合報道）

逃犯條例 相關報道：

申請8．24觀塘遊行集會　劉頴匡：為獲不反對通知書會配合警要求

立法會三玻璃疑被射毀　秘書處：警已蒐證

警：元朗襲擊再拘一人　太古站射胡椒球符指引

網傳警扮示威者後返警總　警澄清：警員步返警總交更

警稱8‧18集會12.8萬人　謝振中：屬某時間估算非總人數

民間記者會：8.18維園集會證無警挑釁無衝突

網民全球報章刊廣告　籲關注警暴支持抗爭

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 澳門 議事亭前地 編輯推介

上 / 下一篇新聞