【逃犯條例】警守澳門議事亭前地　查在場者身分證　禁「8．19默站」 (22:50)

【21:55】《逃犯條例》反修例風波在港引發連場警民衝突，澳門早前有人擬於今晚（19日）在澳門新馬路噴水池發起「8‧19默站」，反對香港警察使用暴力對待市民，被當地警方發出不批准指示。《澳門力報》報道，今晚約8時，澳門議事亭前地已有多名警員駐守，檢查多名在場者的身分證，又帶走不少人調查，當中大部分人穿白色衣服。

澳門電台晚上近7時報道，治安警呼籲市民應遵守法律，不要參加不經警方容許的集會，以免觸犯刑法。治安警稱，有市民發起今日於議事亭前地集會，警方已根據集會權和示威權法律不容許該集會。

（綜合報道）

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