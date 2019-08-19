【逃犯條例】接獲懷疑假記者證　記協報警遭拒立案 (19:50)

香港記者協會表示，日前從會員接獲一張偽冒的《澳門論壇日報》（Jornal Tribuna de Macau）記者證，並於今日（19日）到灣仔警察總部報警及交出該可疑證件，但警方拒絕立案調查。記協對此表示難以理解，要求警方嚴肅跟進及處理。
記協引述報案室警務人員指出，由於該證件涉嫌偽冒一間非本地的傳媒機構證件，警方未能跟進；再者由於沒有資料顯示持證人有意圖使用該涉嫌偽造證件或在沒有合理辯解下管有該證件，因此未能立案調查，只能列作拾獲財物案件處理。
記協表示，於日前接到會員求助，指在8月4日反《逃犯條例》修訂的示威現場採訪期間拾獲一個皮夾，內有兩張記者證，分別顯示持證人為澳門論壇日報及一家本港中文報章之僱員；兩證均有照片及職員編號，相中人髮型不一，但同屬一人，持有人的名字亦有異，只具英文的《澳門論壇日報》的證件所顯示的英文拼音，與該中文報章證件所載的持證人中文名字不符。
記協表示，已電郵《澳門論壇日報》主編Inês Almeida求證，她表示證件上顯示的男子不是亦從來不是澳門論壇日報的僱員，而該報只會向職員印發卡片，從來未有發出任何記者證；該報已向澳門司警求助，但迄今調查未見進展。
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