【逃犯條例】接獲懷疑假記者證　記協報警遭拒立案 (19:50)

記協引述報案室警務人員指出，由於該證件涉嫌偽冒一間非本地的傳媒機構證件，警方未能跟進；再者由於沒有資料顯示持證人有意圖使用該涉嫌偽造證件或在沒有合理辯解下管有該證件，因此未能立案調查，只能列作拾獲財物案件處理。

記協表示，於日前接到會員求助，指在8月4日反《逃犯條例》修訂的示威現場採訪期間拾獲一個皮夾，內有兩張記者證，分別顯示持證人為澳門論壇日報及一家本港中文報章之僱員；兩證均有照片及職員編號，相中人髮型不一，但同屬一人，持有人的名字亦有異，只具英文的《澳門論壇日報》的證件所顯示的英文拼音，與該中文報章證件所載的持證人中文名字不符。

記協表示，已電郵《澳門論壇日報》主編Inês Almeida求證，她表示證件上顯示的男子不是亦從來不是澳門論壇日報的僱員，而該報只會向職員印發卡片，從來未有發出任何記者證；該報已向澳門司警求助，但迄今調查未見進展。

逃犯條例 相關報道：

警：元朗襲擊再拘一人 太古站射胡椒球符指引

網傳警扮示威者後返警總 警澄清：警員步返警總交更

警稱8‧18集會12.8萬人 謝振中：屬某時間估算非總人數

民間記者會：8.18維園集會證無警挑釁無衝突