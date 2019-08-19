男子涉以假文件為10內地人申英簽證受審 (18:54)

10項控罪指出，被告鄭牧野（29歲）與鄭鴻根、羅浚溪、一名叫「老朱」的人等10人，串謀制造虛假文書，包括由深圳公司發出的僱用信、中國建設銀行發出的存款證明及銀行卡交易查詢等。

控方開案陳辭稱，案發期間，鄭鴻根與另外兩人為香港永利集團有限公司董事，被告受聘於香港恆盛集團控股有限公司處理行政管理工作。鄭鴻根為被告母親的男友，他與被告母親各持有一張分別由匯豐銀行和富通保險發出的信用卡，報稱的通訊地址為永利集團位於中環威靈頓街的公司註冊地址。

2014年11月至2016年11月，有10名內地人於香港，透過網上向「英國簽證及移民署」提交申請表、相關證明文件及繳交簽證申請費用等。2017年3月警方到永利集團辦公室進行搜查，搜獲有關該10人的一批文件，包括「銀行客戶交易查詢/打印」、僱用信，以及一疊印有公司名稱、地址及電話的空白信紙。

警方同日在上環中遠大廈外以串謀詐騙罪名拘捕及警誡被告。被告警誡下透露及承認，鄭鴻根自2007年是其母親男朋友，他協助鄭鴻根處理網上英國簽證申請，是由於年輕時鄭鴻根曾照顧他，被告亦知道是犯法。

被告又稱，他透過鄭鴻根相識羅浚溪，羅在內地找客戶並透過鄭將資料交予被告，被告用客戶的個人資料和僱用信草稿等，替客戶上網申請簽證及繳付申請費用，被告會根據鄭鴻根的資料打出和列印公司信頭，在深圳找一個名為「老朱」的人製作公司印章，及在「老朱」的協助下偽造銀行交易紀錄和存款證明書，也曾在僱用信及個人存款證明書上簽署。聆訊明續。

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