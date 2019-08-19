【逃犯條例】警：元朗襲擊再拘一人　太古站射胡椒球符指引 (18:18)

警方今午（19日）再召開記者會，交代有關反修訂《逃犯條例》示威的行動。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方已再就7.21元朗襲擊事件再拘捕一人，目前共28人被捕，警方正與律政司審核證據是否足夠用作檢控，為加強成功檢控的機會，目前「仍有工夫要做」。
至於有警員本月11日在港鐵太古站內，在扶手電梯前近距離向示威者發射胡椒球，警察行動部警司方志堅今稱，他翻查生產商指引及相關片段後，確認當時警員在示威者約一至兩米外射出胡椒球，發射距離符合指引。他與警察公共關係科總警司謝振中強調，胡椒球發射器是以加壓器打出胡椒球，與一般槍械不同，屬低傷害性、可在短距離發射及可在密集環境使用的裝置；胡椒球擊中人爆後會變成粉狀，沒有穿透性，影響範圍只局限在一個位置。謝振中並稱，當日並無接到有人因被近距離射擊胡椒球而受傷的報告。
警方亦在記者會上被追問警察委任證的問題，警察公共關係科高級警司江永祥稱，便裝警員若非正在行使警權，例如「只是穿便裝駐守」，不一定要展示委任證。他又舉例稱，若大批軍裝警員正「在示威中掃蕩暴力示威者」時，有人要求他們逐一出示委任證，這屬「不合理要求」，警員毋須展示委任證。江永祥並指出，警員制服上一般有警員編號，至於涉及速龍小隊的警員編號問題，因正進行司法覆核，警方不便回應。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 警察 721元朗 元朗襲擊 811太古 太古站 胡椒球 編輯推介