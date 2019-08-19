【逃犯條例】警：元朗襲擊再拘一人　太古站射胡椒球符指引 (18:18)

至於有警員本月11日在港鐵太古站內，在扶手電梯前近距離向示威者發射胡椒球，警察行動部警司方志堅今稱，他翻查生產商指引及相關片段後，確認當時警員在示威者約一至兩米外射出胡椒球，發射距離符合指引。他與警察公共關係科總警司謝振中強調，胡椒球發射器是以加壓器打出胡椒球，與一般槍械不同，屬低傷害性、可在短距離發射及可在密集環境使用的裝置；胡椒球擊中人爆後會變成粉狀，沒有穿透性，影響範圍只局限在一個位置。謝振中並稱，當日並無接到有人因被近距離射擊胡椒球而受傷的報告。

警方亦在記者會上被追問警察委任證的問題，警察公共關係科高級警司江永祥稱，便裝警員若非正在行使警權，例如「只是穿便裝駐守」，不一定要展示委任證。他又舉例稱，若大批軍裝警員正「在示威中掃蕩暴力示威者」時，有人要求他們逐一出示委任證，這屬「不合理要求」，警員毋須展示委任證。江永祥並指出，警員制服上一般有警員編號，至於涉及速龍小隊的警員編號問題，因正進行司法覆核，警方不便回應。

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