【逃犯條例】警稱8‧18集會12.8萬人　謝振中：屬某時間估算非總人數 (18:17)

相關報道：民陣：170萬 警：同時段高峰12.8萬

就警方早前禁止民陣昨發起遊行，謝振中表示，不認為「有任何失誤」，因過往大型公眾活動完結後出現嚴重暴力事件，警方是基於本月15日前的社會大形勢及當刻的情報蒐集作評估。另警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方昨無派員喬裝行動。

8‧11晚發8布袋彈 未確定女子眼傷原因

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，警方於本月11日晚上6時半至9時半期間，在尖沙嘴警署外發射了8發布袋彈，惟現時仍未能確定女子右眼受傷的原因。

民建聯：遊行申請機制行之有效

民建聯司法及法律事務副發言人葉俊遠今午出席網台節目時說，警方經風險評估後拒絕發出遊行不反對通知書，並無剝奪市民表達訴求的自由；遊行申請機制一向行之有效，若申請人不滿意結果，可考慮上訴或申請司法覆核。

警方記者會 相關報道：

警：元朗襲擊再拘一人 太古站射胡椒球符指引

網傳警扮示威者後返警總 警澄清：警員步返警總交更

逃犯條例 相關報道：

民間記者會：8.18維園集會證無警挑釁無衝突

網民全球報章刊廣告 籲關注警暴支持抗爭

尹兆堅批林鄭剛愎自用 黃定光：香港不能再沉淪

深圳建「先行示範區」 政法委：深度融合解決香港社會矛盾

蔡英文擬人道救援港人個案 國台辦：讓台灣成為「避罪天堂」

涉毆《環時》記者青年涉傷人等3罪提訊 另涉新城市廣場襲警案被拒保釋

環時社評：民陣集會出現「暴力退潮」