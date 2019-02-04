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【逃犯條例】警稱8‧18集會12.8萬人　謝振中：屬某時間估算非總人數 (18:17)

反修訂逃犯條例風波未息，民陣昨（18日）舉行和理非流水式集會。對於有質疑指警方公布8‧18集會參與人數為12.8萬人，屬刻意壓低數字，警察公共關係科總警司謝振中今（19日）在記者會指出，警方估算遊行集會數字是為方便內部人員調配，因只批出維園集會不反對通知書，所以只估算維園內人數；維園有多個出入口，在估算上有困難，12.8萬人為警方在某個時間估算到維園範圍內的總人數，強調不代表昨日總出席人數。

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就警方早前禁止民陣昨發起遊行，謝振中表示，不認為「有任何失誤」，因過往大型公眾活動完結後出現嚴重暴力事件，警方是基於本月15日前的社會大形勢及當刻的情報蒐集作評估。另警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方昨無派員喬裝行動。

8‧11晚發8布袋彈　未確定女子眼傷原因

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，警方於本月11日晚上6時半至9時半期間，在尖沙嘴警署外發射了8發布袋彈，惟現時仍未能確定女子右眼受傷的原因。

民建聯：遊行申請機制行之有效

民建聯司法及法律事務副發言人葉俊遠今午出席網台節目時說，警方經風險評估後拒絕發出遊行不反對通知書，並無剝奪市民表達訴求的自由；遊行申請機制一向行之有效，若申請人不滿意結果，可考慮上訴或申請司法覆核。

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