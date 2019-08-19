【逃犯條例】網傳警扮示威者後返警總　警澄清：警員步返警總交更 (16:59)

反修訂《逃犯條例》風波未息，警方今午（19日）繼續召開記者會，交代近日行動情況及澄清網上謠言。昨晚網上流傳片段，稱有警員疑假扮示威者後返回灣仔警察總部，警方表示，片中身穿深色衣物的警員是要「當夜更」，故在昨晚約10時40分，在警總附近下車後步行回警總交更。
近日網傳警方從速遞中搜出數千萬元「聲稱用作支援示威活動」的現金，警察公共關係科高級警司江永祥指出，警方從無接報、亦無處理過該些案件。警方又澄清，警隊或職方協會從沒有籌款購買防激光眼鏡等裝備；網傳「有警察子女被綁架、警隊高層故意隱瞞事件」也屬謠言，批評散佈謠言者別有用心。
警察公共關係科總警司謝振中表示，昨民陣集會期間，大批人走出馬路，但因情況和平，故警方無介入；至晚上金鐘一帶有零星「破壞社會安寧」事件，包括推撞致有人受傷、示威者用丫叉將硬物射向政府總部及以雷射光射向警員，但他指出昨晚情況對比過去兩個月屬大致和平，強調只要示威者不用暴力，警方就不會使用武力。
過去周五至周日無用彈藥
警方上周六（17日）在旺角道一帶向橋上發射一枚布袋彈，江永祥表示，除此之外警方在過去的周五至周日無使用彈藥，亦無拘捕任何人。
至今178警員受傷
江永祥稱，由行動至今共有178名警員受傷，剛過去的周末無警員嚴重受傷；8月11日在尖沙嘴警署遭汽油彈燒傷的警員已出院，有待康復，暫未能上班；上周末一名警員感胸痛及手部麻痺，疑心臟病發，目前仍留醫，情況普通（fair）。
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