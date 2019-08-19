「敦煌女兒」樊錦詩獲呂志和獎 (16:53)

「正能量獎」由敦煌研究院名譽院長樊錦詩獲得。樊錦詩被譽為「敦煌女兒」，她棲身中國西北部貧乏、荒涼之地長達56年，致力研究與保護莫高窟，並克服重重困難與挑戰，於文物保育工作方面作傑出貢獻。

「持續發展獎」則由大自然保護協會獲得。協會是國際非牟利組織，與不同機構共同解決世界上重要的環境問題，並通過頂尖科學及創新科技，致力於保育工作取得長遠成果。

「人類福祉獎」則由美國生物化學家珍妮花·杜德納獲獎。杜德納是革命性基因編輯技術CRISPR-Cas9的共同發明者。應用此技術對改善人類福祉有巨大潛力，例如其是治療癌症、心臟病及愛滋病等疾病的關鍵。

獎項創辦人及董事會暨獎項理事會主席呂志和表示，今年獎項取消了關注領域，望可吸引更多獎項提名，讓獎項宣揚的價值觀，在更廣大範圍發揮影響力。

對於昨日（18日）民陣舉行的維園集會，身兼嘉華國際主席的呂志和於活動後表示，看到昨晚的活動是和平，希望大家理性「傾偈」去解決問題，本港老、中、少互助互諒，「大家重新將香港搞得更好」。他又稱，大家使用暴力是沒有益處，影響本港經濟，又稱本港警察已盡力。

被問到近日社會情況政府是否有責任，呂志和說，「個個都有責任」，香港由以前的漁村到現時的大都會，如此成就，本港政府已做得不錯。

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