【逃犯條例】民間記者會：8.18維園集會證無警挑釁無衝突 (16:25)

反修訂《逃犯條例》風波持續，今日（19日）市民第五度召開民間記者會，指控警方濫發「反對通知書」，侵犯公民權利。記者會發言人指出，在反修例運動中，警方兩個月內已8度對遊行申請批出「反對通知書」，比例接近三成，又稱警方反對昨日（18日）民陣的遊行申請，只批維園集會，是假定遊行一定會對公眾安全構成威脅，惟昨日正正證明警方大錯特錯。
發言人王先生稱，警方昨日的安排導致大批市民堵塞天后及銅鑼灣一帶，加上人手安排嚴重不足，未能維持秩序，而政府昨夜卻發稿指責市民佔路，顯示政府依然故我，對民意視若無睹。王先生續說，市民昨日仍能井然有序，展示公民質素之餘，亦顯示只要無警方挑釁，便無衝突，他相信「手足」、抗爭者都有和平理性的靈魂。
王先生又說，比較其他國家，如英國、德國等，市民參與集會只需事前通知警方，不需警方批准。他又引述民陣數字，指過去數年不獲批的遊行只有約0.01%，現飈至3成，認為香港人基本權利已倒退至內地水平，王先生稱「有人說，我們沒有民主，但有自由，但無民主的自由是脆弱的。」
被問到昨日深圳解放軍的演練及警告，是否令昨「暴力退潮」，王回應說，170萬人上街，代表不少市民心意已決，而「和理非」或暴力，是千變萬化的抗爭方式中的選項，相信抗爭者會從善如流，聽取民意。另一發言人唐先生表示，雖然現在無人領導運動，但香港人會學習及進步，為了維護人權及言論自由，大家都會堅持。
另外，記者會亦邀請到早前港島西集會申請人鄺小姐發言，她表示本想申請遊行，但被警方諸多留難，包括警方會要求不經過「敏感建築物」，如中聯辦或「七號警署」，最後不批准遊行，但批了他們沒申請過的科士街臨時遊樂場集會。
鄺小姐表示，他們其後再申請改到中山紀念公園，但警方同樣認為中山紀念公園近中聯辦等地，又質問他們如何確保集會後市民不會去敏感地方，並提及阻塞附近主要道路的話，會延遲器官捐贈，令他們摸不着頭腦。鄺小姐稱，集會後的秩序理應由警察維持，認為若有衝突發生，始作俑者都是政府。
她強調，集會是法律賦予的權利，儘管近兩個多月已有多次申請失敗個案，她仍支持申請，認為不批准遊行是政府不合理，但仍有必要繼續運用此權力。
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