【逃犯條例】網民全球報章刊廣告　籲關注警暴支持抗爭 (15:35)

反修訂《逃犯條例》風波未息，一批網民繼月前眾籌在多地報章刊登反修例廣告後，上周再次發起眾籌，籌得逾186萬美元（近1460萬港元）在全球報章刊登廣告，呼籲各地民眾關注「警方所干犯各種濫權、濫捕、違反戰爭法或國際人道法的罪行」，並繼續支持港人的抗爭運動，首批14份報章廣告於今明兩日（19及20日）刊出。