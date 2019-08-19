【逃犯條例】網民全球報章刊廣告　籲關注警暴支持抗爭 (15:35)

反修訂《逃犯條例》風波未息，一批網民繼月前眾籌在多地報章刊登反修例廣告後，上周再次發起眾籌，籌得逾186萬美元（近1460萬港元）在全球報章刊登廣告，呼籲各地民眾關注「警方所干犯各種濫權、濫捕、違反戰爭法或國際人道法的罪行」，並繼續支持港人的抗爭運動，首批14份報章廣告於今明兩日（19及20日）刊出。
負責刊登廣告的「G20 x 攬炒團隊」表示，已落實在13個地方共18份報章刊登廣告，其中10個地方共11份報章的廣告今日刊出，包括美國《紐約時報》、加拿大《環球郵報》、日本《日本經濟新聞》、韓國《京鄉新聞》、西班牙《世界報》、德國《法蘭克福滙報》、台灣《自由時報》、法國《世界報》、瑞典《每日新聞報》和《每日工業報》，以及丹麥《貝林時報》。
至於英國的《倫敦標準晚報》、《泰晤士報》和《City AM》，將於20日刊登廣告。其餘廣告將於本月30日前陸續見報。
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